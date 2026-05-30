CENTCOM Ancam Serang Kapal yang Menyebar Ranjau di Selat Hormuz

Sabtu, 30 Mei 2026 – 11:40 WIB
Arsip foto - Kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz setelah gencatan senjata sementara selama dua minggu yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran dengan syarat selat tersebut dibuka kembali, terlihat di Oman pada 8 April 2026. (ANTARA/Shady Alassar/Anadolu/pri.)

jpnn.com - WASHINGTON - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengancam akan menyerang kapal yang menyebar ranjau di Selat Hormuz. Pada Jumat (29/5), CENTCOM memperingatkan bahwa mereka akan melakukan operasi militer di Selat Hormuz dan menargetkan kapal-kapal yang terlibat dalam penyebaran ranjau tersebut.

"Operasi militer akan dilakukan di area utara Semenanjung Musandam di Selat Hormuz (SOH)... Setiap kapal yang terlihat terlibat dalam, atau mendukung, kegiatan peletakan ranjau akan menjadi sasaran pasukan AS untuk membela diri," demikian bunyi peringatan tersebut.

CENTCOM menambahkan situasi keamanan di jalur air tersebut terus menimbulkan ancaman maritim yang kritis. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu dimulai pada 7 April, dilanjutkan pembicaraan di Islamabad, namun berakhir tanpa hasil.

Seiring gagalnya kesepakatan, AS memulai memblokade pelabuhan Iran. Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi Iran waktu mengajukan proposal perdamaian, namun blokade tersebut tetap berlaku. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Selat Hormuz  CENTCOM  kapal penyebar ranjau  Iran  Amerika 
