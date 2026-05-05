Central Australian College Tawarkan Tempat Pendidikan dengan Kualitas Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Central Australian College (CAC) terus mengembangkan kualitas yang lebih baik sebagai tempat pendidikan vokasi berfokus industri.

Business Development CAC Khagendra Satyal mengatakan selama 16 tahun berdiri, mereka berupaya menyediakan pendidikan terbaik termasuk untuk pelajar dari Indonesia.

“Kami berdiri pada 2010, sudah 16 tahun kami berada di sektor pendidikan. Jadi, saya pikir pendidikan yang kami berikan untuk mahasiswa internasional kami sangat berkualitas,” kata Khagendra di Jakarta, Selasa (5/5).

CAC sendiri menyediakan studi kejuruan seperti bahasa Inggris, manajemen, otomotif, perhotelan, perawatan lansia, konstruksi sipil, hingga pembangunan dan konstruksi.

Khagendra menuturkan saat ini ada lebih dari 20 pelajar Indonesia yang mengenyam studi di CAC.

Tak hanya itu, sudah ada 50 alumnus CAC yang merupakan orang Indonesia.

“Sebagian besar mahasiswa Indonesia mencari jurusan perhotelan dan perawatan lansia. Dan otomotif akan menjadi bidang lain yang mungkin dipertimbangkan mahasiswa Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, CEO CAC Sachin Yonzon menjelaskan keunggulan CAC dari lembaga pendidikan lain adalah kualifikasi yang diakui di seluruh dunia.