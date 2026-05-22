JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

CEO Danantara Rosan Beberkan Alasan Tunjuk WN Australia Luke Thomas Sebagai Dirut PT DSI

Jumat, 22 Mei 2026 – 16:46 WIB
Rosan Roeslani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani Rosan Perkasa Roeslani memberikan alasan menunjuk Luke Thomas sebagai Direktur Utama PT. Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Menurut dia, penunjukan itu melalui banyak pertimbangan dan rekam jejak yang mumpuni.

“Dia kan sangat memahami juga pengalaman sebelumnya di perusahaan multinasional baik di Vale. Dia pun bisa bahasa Indonesia juga,” ucap Rosan di Istana Negara, pada Jumat (22/5).

Rosan menegaskan bahwa Luke memiliki istri orang Indonesia serta bisa berbahasa Indonesia.

Luke disebut memiliki banyak pengalaman di bidang trading, memimpin perusahaan di bidang mineral, dan mempunyai jaringan relasi yang baik.

“Yang penting juga kita lihat kemarin di Danantara kerjanya juga sangat-sangat baik,” jelasnya.

Walau begitu, Rosan enggan menjawab saat ditanyakan mengenai ditanyakan apakah pemilihan Luke merupakan permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, PT. Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI, badan baru yang dibentuk pemerintah untuk mengelola ekspor sejumlah komoditas itu dipimpin warga negara Australia Luke Thomas.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani  PT DSI  Luke Thomas  Danantara Sumberdaya Indonesia 
