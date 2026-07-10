Cerai dari Wardatina Mawa, Insanul Fahmi Harus Beri Nafkah Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa akhirnya bercerai dari Insanul Fahmi. Sidang putusan cerai keduanya telah digelar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Kabar tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Wardatina Mawa, Muhammad Idrus saat dikonfirmasi awak media.

"Untuk amar putusannya itu yang pertama mengabulkan gugat cerai dari penggugat," ungkap Muhammad Idrus.

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Menurutnya, putusan juga mengungkapkan bahwa Insanul Fahmi wajib memberikan nafkah anak sebesar Rp 3 juta per bulan.

Selain itu, Insanul Fahmi juga harus memberi nafkah iddah dan mutah kepada Wardatina Mawa selaku mantan istri.

"Namun ada juga yang sebagian tuntutan dari penggugat itu dikabulkan, untuk nafkah anak Rp 3 juta setiap bulan. Untuk Iddah itu Rp 30 juta. Ada yang terakhir itu namanya kenang-kenangan itu (Mut’ah) sekitar Rp 46.200.000, Itulah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim," jelas Muhammad Idrus.

Terkait nafkah anak, pihak Wardatina Mawa awalnya mengajukan senilai Rp 30 juta per bulan.

Akan tetapi, majelis hakim menetapkan nafkah anak yang harus dipenuhi Insanul Fahmi hanya sebesar Rp 3 juta per bulan.