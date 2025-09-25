Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat SMA/SMK se-Sumsel, Herman Deru Berpesan Hal Ini

Kamis, 25 September 2025 – 09:25 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan lomba cerdas cermat dan sosialisasi Empat Pilar MPR RI merupakan ajang penting untuk memacu prestasi generasi muda sekaligus menanamkan semangat kebangsaan.

Acara yang diikuti 500 siswa SMA/SMK se-Sumsel dengan 24 tim peserta di Asrama Haji Palembang pada Rabu (24/9) tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat.

“Anak-anak yang ikut lomba hari ini adalah anak-anak hebat. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengasah intelektual, menumbuhkan semangat belajar, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air,” kata Herman Deru dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Dia mengingatkan setiap anak memiliki bakat yang berbeda.

Guru maupun orang tua harus memberi ruang agar bakat itu berkembang.

“Ilmu akademik memang penting, tapi tidak bisa dikuasai semua orang. Fokuslah pada apa yang menjadi kelebihan kalian,” ujarnya.

Herman Deru juga berbagi kisah masa mudanya yang gagal lolos seleksi lomba serupa.

Dari pengalaman itu, dia berpesan agar anak-anak selalu percaya diri dan berani mencoba.