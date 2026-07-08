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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cerdas & Percaya Diri, Kunci ‘Future Leader’ Indonesia

Rabu, 08 Juli 2026 – 20:10 WIB
Cerdas & Percaya Diri, Kunci ‘Future Leader’ Indonesia - JPNN.COM
Morinaga Jepang & Indonesia berkolaborasi dalam riset, bawa inovasi nutrisi kelas dunia. Foto dok. KALBE Nutritionals 

jpnn.com, JAKARTA - Brand Group Manager Morinaga Gregorius Daru mengatakan masa depan seorang anak bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari pemenuhan nutrisi dan stimulasi yang tepat sejak dini. 

Memahami pentingnya periode emas itu, Kalbe Nutritionals melalui Morinaga berkomitmen penuh untuk mendampingi orang tua Indonesia dalam mengoptimalkan potensi multitalenta anak lewat rangkaian inovasi produk.

"Kami percaya mengoptimalkan potensi anak tidak hanya bertumpu pada nutrisi, melainkan juga stimulasi yang tepat,” ungkap Gregorius di Jakarta, Rabu (8/7).

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Gregorius menyebut langkah nyata itu diwujudkan melalui penyediaan rangkaian nutrisi lengkap dari Morinaga yang diformulasikan khusus untuk mendukung Bunda dalam memenuhi kebutuhan setiap tahapan tumbuh kembang si kecil. 

Berbekal rekam jejak riset ilmiah lebih dari 100 tahun dari Morinaga Research Center Jepang dan kolaborasi bersama Kalbe Nutritionals yang telah berpengalaman selama lebih dari 40 tahun, Morinaga siap membantu anak Indonesia mencapai potensi terbaiknya.

Selain itu, melalui berbagai dukungan stimulasi, Morinaga juga mendampingi orang tua untuk mengenali dan mengembangkan beragam kecerdasan serta potensi unik si kecil.

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Menurut Gregorius, lewat perpaduan riset ilmiah berstandar Jepang dan fasilitas produksi lokal kelas dunia di Indonesia, kami ingin memberikan keyakinan bagi para orang tua bahwa memilih Morinaga bukan sekadar memberikan nutrisi hari ini.

“Tetapi, investasi terbaik untuk membantu anak mencapai potensi terbaik dan siap menjadi future leader di masa depan,” tutur Gregorius.

Brand Group Manager Morinaga Gregorius Daru mengatakan masa depan seorang anak bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari pemenuhan nutrisi dan stimulasi ya

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TAGS   Riset  Cerdas  Morinaga  Stimulasi  Nutrisi 
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