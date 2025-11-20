Ceria Corp Jadi Kontributor Pajak Terbesar Wilayah Sulawesi

jpnn.com, JAKARTA - PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp) kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional setelah berhasil meraih predikat pembayar pajak terbesar lingkup KPP Madya Makassar yang mencakup wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra).

Prestasi ini sekaligus menunjukan kontribusi nyata sektor swasta dalam mewujudkan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda penguatan fiskal, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pembangunan ekonomi berkeadilan.

Penghargaan ini diserahkan dalam Forum Konsultasi Publik Layanan Perpajakan yang digelar Kanwil DJP Sulselbartra bersama KPP Madya Makassar di Aula Phinisi Lantai 5, Selasa (18/11).

Baca Juga: Menteri Arifin Tasrif Resmikan Pusat Peribadatan PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra YFR Hermiyana menyampaikan apresiasi kepada seluruh Wajib Pajak yang telah menjaga komitmen dan kepatuhan fiskal.

“Penghargaan ini merupakan wujud terima kasih DJP atas kontribusi aktif para Wajib Pajak. Ini menjadi motivasi bagi dunia usaha untuk terus berperan dalam pembangunan nasional,” kata Hermiyana dikutip JPNN.com, Rabu (19/11).

Kinerja perpajakan yang kuat merupakan fondasi bagi agenda Asta Cita Presiden Prabowo, mulai dari transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan layanan dasar, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Bupati Kolaka Apresiasi Green Nickel dan Teknologi Ramah Lingkungan Ceria Corp

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik, sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 dan berbagai regulasi turunannya.

Melalui forum dialog ini, DJP menghadirkan ruang partisipatif untuk memperoleh masukan dan memperkuat transparansi pelayanan.