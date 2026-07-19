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Ceria Fasilitasi Lisensi Micromine untuk USN Kolaka, Perkuat SDM Tambang Berbasis Teknologi

Minggu, 19 Juli 2026 – 18:01 WIB
Ceria Fasilitasi Lisensi Micromine untuk USN Kolaka, Perkuat SDM Tambang Berbasis Teknologi - JPNN.COM
PT Ceria memfasilitasi penandatanganan Academic Software Licence Agreement antara Micromine Australia Pty Ltd dan USN Kolaka sebagai upaya memperkuat kualitas SDM sektor pertambangan. Foto: source for jpnn

jpnn.com - PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria) memfasilitasi penandatanganan Academic Software Licence Agreement antara Micromine Australia Pty Ltd dan Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor pertambangan.

Penandatanganan kerja sama itu berlangsung di Auditorium USN Kolaka, Selasa (15/7), sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara Ceria dan USN Kolaka yang diteken pada April 2026.

Melalui kerja sama tersebut, USN Kolaka memperoleh 10 lisensi akademik perangkat lunak Micromine, software pertambangan yang digunakan secara luas oleh perusahaan tambang di berbagai negara.

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Lisensi itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan penelitian di bidang geologi serta eksplorasi pertambangan.

Ceria menyebut dukungan penyediaan lisensi akademik tersebut memiliki nilai kontribusi sekitar Rp10 miliar.

Perangkat lunak Micromine mendukung berbagai tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, pemodelan geologi, estimasi sumber daya, perencanaan tambang, hingga operasi produksi.

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Staf Ahli Bupati Kolaka Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Muh. Azikin mengatakan kolaborasi antara Ceria, USN Kolaka, dan Micromine menjadi langkah strategis untuk menyiapkan SDM yang mampu mendukung pembangunan daerah.

"Anak-anak kita yang saat ini menempuh pendidikan dan menjalani proses pembelajaran di sini pada akhirnya akan kembali ke masyarakat. Dengan bertambahnya ilmu dan pengalaman yang mereka miliki, tentu diharapkan mereka dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," ujar Azikin dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (19/7).

PT Ceria memfasilitasi penandatanganan Academic Software Licence Agreement antara Micromine Australia Pty Ltd dan USN Kolaka untuk perkuat kualitas SDM.

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TAGS   Ceria  PT Ceria Nugraha Indotama (CNI)  USN Kolaka  SDM tambang  teknologi  Abdul Haris Tatang 
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