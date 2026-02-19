Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Cerita Alex Rins Menolak Menunggangi Motor Ducati Bersama Gresini Racing

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:37 WIB
Cerita Alex Rins Menolak Menunggangi Motor Ducati Bersama Gresini Racing - JPNN.COM
Alex Rins - Yamaha MotoGP. Foto: yamaha/motogp

jpnn.com - Pembalap Spanyol, Alex Rins, mengungkap cerita di balik salah satu keputusan penting dalam kariernya: menolak tawaran bergabung dengan Gresini Racing.

Meski pilihan itu membuatnya kehilangan kesempatan menunggangi motor Ducati yang tengah kompetitif, Rins menegaskan dirinya tidak menyesal.

Situasi tersebut terjadi setelah Suzuki mundur dari MotoGP pada akhir 2022.

Baca Juga:

Saat itu, Rins memiliki dua opsi utama: bergabung dengan Gresini atau menerima pinangan LCR Honda.

Dia akhirnya memilih Honda, karena mempertimbangkan dukungan proyek pabrikan.

“Di Honda, mereka menawariku ketentuan yang sama seperti yang didapat Marc Márquez dan Joan Mir. Ini bukan soal uang, tetapi proyek dan dukungan pabrikan,” ujar Rins.

Baca Juga:

Keputusan itu sempat menunjukkan hasil positif. Bersama LCR Honda, Rins meraih kemenangan sensasional di Austin dan finis kedua di sprint race.

Namun, musimnya terganggu cedera parah yang membuatnya absen dalam 13 seri serta gagal meraih poin di beberapa balapan lain.

Pembalap Spanyol, Alex Rins, mengungkap cerita di balik salah satu keputusan penting dalam kariernya: menolak tawaran bergabung dengan Gresini Racing.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alex Rins  Motor ducati  Gresini Racing  alex rins yamaha  Yamaha MotoGP 
BERITA ALEX RINS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp