Cerita Aurelie Moeremans Soal Kehamilan dan Terapi Gegar Otak

Sabtu, 06 September 2025 – 03:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans tengah mengandung calon buah hatinya dengan sang suami, Tyler Bigenho.

Pemain film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 itu mengungkapkan usia kehamilannya sudah memasuki 13 minggu. Lalu bagaimana kondisinya?

"Kondisi aku baik-baik saja, semenjak hamil malah lagi nulis buku pertama nih," ujar Aurelie Moeremans saat dihubungi awak media.

Aurelie mengaku tak banyak aktivitas yang dilakukannya selama masa kehamilannya ini.

Tak hanya fokus dengan kehamilannya, Aurelie juga konsen kepada kesehatannya.

Pasalnya, wanita 32 tahun itu sempat mengalami kecelakaan mobil di Amerika Serikat pada Januari 2025.

"Enggak banyak sih (aktivitasnya), aku banyak di rumah sambil kadang-kadang masih terapi untuk concussions (gegar otak) aku," ucap Aurelie Moeremans.

Dia mengungkapkan masih ada efek yang dirasakannya akibat kecelakaan yang sempat dialaminya itu.