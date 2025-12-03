Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Cerita BNN soal Dewi Astutik, Si Mami Penyelundup 2 Ton Narkoba Ditangkap di Kamboja

Rabu, 03 Desember 2025 – 02:02 WIB
Cerita BNN soal Dewi Astutik, Si Mami Penyelundup 2 Ton Narkoba Ditangkap di Kamboja - JPNN.COM
Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat memberikan keterangan pers terkait ungkap kasus pelaku penyelundup dua ton narkotika jenis sabu-sabu di Kamboja. (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com - Personel Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama tim gabungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berhasil menangkap Dewi Astutik alias Mami, penyeludup dua ton narkoba jenis sabu-sabu jaringan internasional Golden Triangle.

Dewi Astutik yang juga menjadi buronan aparat penegak hukum Korea Selatan, ditangkap oleh petugas di wilayah Sihanoukville, bagian barat Kamboja.

Setelah menangkap pelaku buron internasional itu, BNN langsung memulangkannya ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten pada Selasa sore (2/12/2025).

Baca Juga:

Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto menceritakan penangkapan Dewi Astutik dilakukan melalui operasi gabungan dengan kepolisian negara setempat di Sihanoukville, Kamboja.

"Operasi ini mendapat dukungan penuh dari Atase Pertahanan RI di Kamboja dan BAIS TNI yang berperan penting dalam pemetaan pergerakan lintas negara serta koordinasi regional," ungkapnya.

Komjen Suyudi menjelaskan proses penangkapan pelaku dilakukan saat Dewi sedang perjalanan menuju lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja.

Baca Juga:

Operasi penangkapan itu berlangsung cepat tanpa ada perlawanan dari pelaku itu sendiri.

Suyudi menyebut setelah diamankan, Dewi langsung dipindahkan ke wilayah Phnom Penh untuk proses interogasi sebagai verifikasi identitas guna dilakukan pemulangan ke negara Indonesia.

Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto menceritakan penangkapan Dewi Astutik, Si Mami penyelundup 2 ton narkoba jenis sabu-sabu ditangkap di Kamboja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dewi astutik  Penyelundup Narkoba   Fredy Pratama  Komjen Suyudi Ario Seto  Ditangkap  Kamboja  Kabais TNI  sabu-sabu  narkoba 
BERITA DEWI ASTUTIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp