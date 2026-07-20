Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Musik

Cerita Danilla Riyadi Tampil di Soundrenaline 2026 M Bloc

Senin, 20 Juli 2026 – 05:35 WIB
Cerita Danilla Riyadi Tampil di Soundrenaline 2026 M Bloc - JPNN.COM
Penyanyi Danilla Riyadi di M Bloc, Jakarta Selatan, Minggu (19/7) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Danilla Riyadi mengungkapkan rasa nyamannya ketika tampil di panggung Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026, yang digelar di M Bloc, Jakarta Selatan.

Walaupun kapasitas penontonnya tak banyak, dia justru merasakan keintiman yang lebih mendalam.

"Sebenarnya vibesnya nyaman-nyaman saja karena dekat, terus kayak apa ya mungkin terasa kalau di aku pribadi terasa homey kali ya," ujar Danilla Riyadi di M Bloc, Jakarta Selatan, Minggu (19/7) malam.

Baca Juga:

"Terus mungkin lebih intim karena jadi kayak ngumpulnya tuh enggak yang jaraknya jauh-jauh banget lah," imbuhnya.

Penyanyi 36 tahun itu sendiri mengakui dirinya memang suka tampil di festival musik dengan skala penonton yang intimate.

Konsep manggung intimate juga memudahkan dirinya ketika harus berinteraksi dengan para penonton.

Baca Juga:

Dia pun merasa tak memiliki batasan untuk membicarakan apa saja di atas panggung.

"Gua suka yang intimate sih, bebas ngoceh apaan saja. (Termasuk kalau tadi salah lirik dimaafkan ya?) Iya," kata Danilla.

Musisi Danilla Riyadi mengungkapkan rasa nyamannya ketika tampil di panggung Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026 yang digelar di M Bloc, Jakarta Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Danilla Riyadi  Soundrenaline 2026  pengalaman danilla riyadi di soundrenaline 2026  Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026 
BERITA DANILLA RIYADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp