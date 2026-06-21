Cerita Davina Karamoy Soal Pertama Kenal Hanania Group

Minggu, 21 Juni 2026 – 11:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy menceritakan awal dirinya mengenal Hanania Group.

Dia mengaku pertama kali dihubungi oleh karyawan Hanania dan ditawari kerja sama berupa pemberangkatan umrah.

"Tadi kan sudah dijelaskan, aku emang di awal dihubungi itu sama Kak Adib, which is itu karyawan Hanania."

"Terus ditawari, dikasih Instagram Hanania," ujar Davina Karamoy di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Kemudian, dia pun melihat akun Instagram Hanania Group yang ditunjukkan oleh karyawan agen travel umrah tersebut.

"Ya aku melihat Instagram dan aku memang lihat banyak review-review. Beberapa teman artis juga banyak yang diberangkatkan sebelum aku."

"Jadi, pada saat itu, memang waktunya juga pas pada bulan September aku ingin umrah, akhirnya melakukan kerja sama setelah itu," kata Davina Karamoy.

Namun, siapa sangka, kini Hanania Group justru tersandung kasus dugaan penipuan perjalanan umrah.