Cerita Di Balik Rombongan Persib Bandung ke Surabaya, 1 Nama Menyusul

jpnn.com - Persib Bandung membawa tekad besar saat bertolak ke Surabaya untuk menghadapi laga krusial pekan ke-24 BRI Super League menghadapi Persebaya Surabaya.

Pangeran Biru -julukan Persib- berangkat dengan komposisi nyaris penuh demi menjaga posisi mereka di puncak klasemen.

Rombongan yang berangkat dari Bandung berjumlah 21 pemain.

Satu nama lainnya menyusul secara terpisah dan langsung bergabung di Surabaya.

Sosok tersebut ialah Thom Haye, yang sebelumnya harus menepi karena urusan keluarga.

Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu terbang langsung dari Belanda dan kini sudah berada bersama tim.

Kehadiran Haye menjadi tambahan penting bagi keseimbangan lini tengah Persib Bandung.

Namun, Persib juga harus meninggalkan satu nama yang sebelumnya rutin masuk daftar susunan pemain.