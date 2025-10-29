Cerita di Balik Selebrasi Emosional Rizky Ridho, Menggetarkan Jiwa

jpnn.com - JAKARTA - Rizky Ridho melakukan selebrasi yang tampak emosional saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Maret lalu.

Pemain Timnas Indonesia kelahiran 21 November 2001 itu pun mengenang selebrasi emosional tersebut.

Dalam pameran foto Media Cup 2025 yang bertema "Timnas Indonesia dari Masa ke Masa" di Cibis Park, Jakarta Selatan, Selasa, Ridho menceritakan selebrasi emosionalnya itu dalam fotonya yang mencium lambang Garuda dan dengan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke atas.

Baca Juga: Rizky Ridho Kecewa Patrick Kluivert Dipecat

“Tentu sebuah kebanggaan bisa membela Timnas Indonesia. Tidak mudah bisa ada di titik seperti ini. Termasuk ketika melihat foto-foto para pemain membuat saya begitu emosional karena teringat berbagai momen,” kata Ridho saat menghadiri pameran tersebut.

Ridho, yang menjadi punya 47 penampilan untuk timnas Indonesia, mengungkapkan cerita paling diingatnya di balik selebrasi itu adalah ia bermain sebagai striker pada menit-menit perpanjangan waktu babak kedua karena kondisi kakinya yang cedera, sementara jatah pergantian tim sudah habis.

Pada laga itu, pelatih Indonesia kala tersebut, Patrick Kluivert, menggunakan lima pergantian pemain untuk memasukkan Ivar Jenner, Eliano Reijnders, Sandy Walsh, Ricky Kambuaya, dan terakhir Ramadhan Sananta.

“Di foto selebrasi ini saya ingat itu ketika kita menang lawan Bahrain. Saya sudah menahan sakit dan minta ganti ke pelatih, tetapi sudah tidak bisa ganti lagi karena kuota sudah habis,” kata Ridho.

Karena jatah pergantian sudah habis, Ridho yang berposisi sebagai bek tengah bersama Jay Idzes dan Justin Hubner, ketika itu bermain di lini depan bersama Sananta dengan konsisi menahan rasa sakit.