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JPNN.com - Entertainment - Film

Cerita Didi Riyadi Soal Peran & Tantangan di Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis

Kamis, 11 Juni 2026 – 20:18 WIB
Cerita Didi Riyadi Soal Peran & Tantangan di Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis - JPNN.COM
Konferensi pers film Takkan Kubiarkan Kau Menangis di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur, Rabu (10/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Didi Riyadi membintangi film terbaru dari produksi Langit Pictures Indonesia berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

Film itu menyuguhkan sebuah drama keluarga yang mengangkat kisah emosional tentang hubungan ibu dan anak, pencarian jati diri, serta musik sebagai bahasa yang mampu menyampaikan perasaan yang selama ini sulit diungkapkan.

Disutradarai oleh Ferly Halim, film ini memadukan unsur family drama, coming-of age, dan musik dalam sebuah cerita yang dekat dengan realitas kehidupan banyak keluarga Indonesia.

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Dengan latar Kota Semarang yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, film itu menawarkan pengalaman sinematik yang hangat sekaligus menyentuh.

Dalam film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, Didi Riyadi berperan sebagai Dedi, sahabat lama Radit (Ariyo Wahab), yang pernah merintis di dunia musik.

"Dalam perjalanan ceritanya, Dedi ini jadi 'rumahnya' untuk eksistensi band-band yang dibina sama Radit," ujar Didi Riyadi di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur, Rabu (10/6).

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"Kebetulan anaknya Dedi, yang laki-laki itu suka nge-band juga. Jadi akhirnya nyambunglah nih sama anak-anak ini. Ya sudah, anak gue kan juga suka nge-band. Ya sudah ayo bikin grup, pokoknya saya yang handle semua, begitu. K ira-kira sepertilah gambaran tokoh Dedi," sambungnya.

Dia pun mengungkapkan tantangannya dalam memerankan karakter Dedi dalam film tersebut.

Didi Riyadi membintangi film terbaru dari produksi Langit Pictures Indonesia, Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

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TAGS   didi riyadi  Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis  Bahasa Jawa  film drama 
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