Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Cerita Emosional Saat Bos Aprilia Tak Rela Melepas Jorge Martin

Senin, 22 Desember 2025 – 11:44 WIB
Cerita Emosional Saat Bos Aprilia Tak Rela Melepas Jorge Martin - JPNN.COM
Jorge Martin dan Aprilia. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - Aprilia Racing nyaris kehilangan salah satu aset terbesarnya di MotoGP 2025, Jorge Martin.

Rider asal Spanyol itu sempat absen panjang akibat cedera, ternyata hampir saja berpaling ke Honda di tengah musim.

Namun, langkah tegas CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menjadi kunci bertahannya sang juara dunia bersama pabrikan Noale.

Baca Juga:

Rumor hengkangnya Martin sempat menguat ketika manajernya, Albert Valera, membuka pembicaraan dengan Rivola.

Honda disebut sangat serius dan mengajukan tawaran menggiurkan untuk memboyong Martin.

Rivola tak menampik kabar tersebut. Dia mengaku langsung bereaksi keras ketika mendengar rencana itu.

Baca Juga:

Baginya, absennya Martin karena cedera bukan alasan untuk melepas pembalap yang sudah menjadi bagian penting proyek Aprilia.

Situasi makin rumit karena Martin sendiri sempat menyatakan keinginan pergi pada akhir musim 2025.

Aprilia Racing nyaris kehilangan salah satu aset terbesarnya di MotoGP 2025, Jorge Martin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aprilia  Jorge Martin  Jorge Martin Aprilia  Jorge Martin MotoGP 2026 
BERITA APRILIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp