Cerita Ersya Aurelia Soal Peran dan Tantangannya dalam Film Dusun Mayit

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Ersya Aurelia terlibat dalam film horor terbaru berjudul Dusun Mayit. Dia memerankan karakter Nita, salah satu dari empat mahasiswa yang melakukan pendakian ke Gunung Welirang.

Film ini menjadi proyek terbaru Ersya yang menggabungkan drama pertemanan, horor, dan kearifan lokal.

Dalam cerita, Nita mendaki Gunung Welirang bersama sang kekasih, Raka, serta dua sahabat mereka. Awalnya, pendakian tersebut dilakukan untuk mengisi waktu liburan.

Namun, perjalanan yang semula menyenangkan berubah menjadi pengalaman mencekam ketika mereka terjebak dalam serangkaian kejadian mistis.

Ersya menggambarkan Nita sebagai sosok yang ekspresif, manja, dan kekanak-kanakan. Karakter ini memiliki pengaruh besar terhadap dinamika pertemanan mereka.

“Nita ini anaknya sangat ekspresif, terus dia juga manja, tetapi ada sisi kekanak-kanakan yang bikin pertemanan kami jadi stuck di Dusun Mayit,” ujar Ersya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12) malam.

Sikap Nita yang dianggap sembrono saat mendaki gunung menjadi salah satu pemicu konflik utama dalam film.

Dia digambarkan kurang menghargai lingkungan sekitar, termasuk aturan tak tertulis yang seharusnya dipatuhi para pendaki, sehingga berujung pada malapetaka bagi dirinya dan ketiga temannya.