Entertainment - Film

Cerita Eva Celia Soal Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah

Minggu, 31 Agustus 2025 – 15:15 WIB
Cerita Eva Celia Soal Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah
Eva Celia, pemain film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah. Foto: Dok. Rapi Films/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Eva Celia terlibat dalam film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah.

Dalam film tersebut, dia memerankan karakter bernama Anis, sebagai anak pertama dan kakak dari Alin.

Eva Celia mengutarakan salah satu tantangan dalam film itu adalah menghidupkan cerita dan naskahnya, alih-alih sekadar karakter.

"Zaman sekarang sudah berubah dalam perihal dinamika keluarga. Anak itu butuh kehadiran dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Bukan hanya secara fisik, namun juga secara emosional," ungkap Eva Celia.

Salah satu metode yang dilakukan anak Indra Lesmana itu menghadapi tantangan film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah yakni membaca naskah berulang-ulang pada saat tahap awal.

Berkat terlibat dalam film tersebut, Eva Celia pun punya pemaknaan tentang relasi keluarga.

"Di film ini aku belajar bahwa keterlibatan emosional orang tua menjadi penting,” tambah Eva Celia.

Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah akan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 September 2025 mendatang.

Aktris sekaligus penyanyi, Eva Celia terlibat dalam film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah.

