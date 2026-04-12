Cerita Fay Nabila soal Perceraian dengan Rama Restu

jpnn.com, JAKARTA - Dancer sekaligus aktris Fay Nabila menceritakan soal perceraiannya dengan Rama Restu.

Dia mengungkapkan keputusannya untuk bercerai diambil setelah mempertimbangkan dengan matang.

Perempuan 26 tahun tersebut mengatakan, dirinya mempertimbangkan soal perceraian itu selama hampir satu tahun.

"Ini keputusan yang sudah aku pertimbangkan selama, ya bisa dibilang, hampir setahun. Yang pastinya juga sudah diobrolin sama kedua belah pihak keluarga," ujar Fay Nabila melalui Instagram @rumpi_ttv, dikutip Selasa (21/4).

Semula, orang tua kedua belah pihak sempat berupaya memediasi agar Fay dan Rama agar bisa kembali bersama.

Namun, setelah melihat kondisi yang ada, ibunda Fay akhirnya mendukung pilihan sang putri.

"Karena orang tuaku tahu ya masalah utamanya tuh seperti apa. Awalnya mencoba untuk merujukkan kembali, cuman bagaimana-bagaimananya kan kembali ke anaknya yang menjalankan. Melihat akunya sudah cukup untuk sampai di sini, akhirnya aku didukung sama Bunda," kata Fay Nabila.

Dia mengungkapkan bahwa gugatan cerai itu dipilih atas keputusan bersama.