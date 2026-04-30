Cerita Fergie Brittany Gunakan Topeng Prostetik di Film Ain

Kamis, 30 April 2026 – 16:16 WIB
Konferensi pers film Ain di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Fergie Brittany berperan sebagai Joy dalam film terbaru berjudul Ain.

Demi perannya di film bergenre body horor itu, dia harus mengenakan topeng prostetik yang menutupi seluruh wajahnya.

Fergie Brittany lantas menceritakan mengenai pengalamannya tersebut.

"Jujur sih, ini pengalaman aku benar-benar screentime sebanyak ini dengan prostetik sebanyak ini," ujar Fergie Brittany di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/4).

Dia mengatakan proses pemasangan topeng tersebut sangatlah rumit.

Sebab, seluruh wajahnya harus ditempel dengan prostetik.

"Mas Archie tadi bilang yang paling ribet itu adalah bagian topengnya Joy. Oh iya, itu betul sekali. Itu betul sekali. Itu benar-benar semuka ditempel," kata Fergie.

Dia juga menceritakan salah satu momen tidak terlupakan dari syuting film tersebut, yakni harus melakoni adegan di dalam air.

Fergie Brittany  Film Ain  Topeng Prostetik  putri ayudya 
