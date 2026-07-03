Cerita Guru Honorer Bergaji Ratusan Ribu Sukses Berbisnis Kuliner, Pimpin Ratusan Karyawan

jpnn.com, JAKARTA - Mariatul Qiptiyah alias Kiki Jupe, guru honorer bergaji ratusan ribu yang sukses berbisnis kuliner dan memimpin ratusan karyawan

Perempuan kelahiran Pasuruan, 13 November 1993, bercerita sebelum terjun ke dunia usaha, ia pernah bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan ratusan ribu rupiah setiap bulan

Kini, Mariatul mengelola usaha di sektor makanan dan minuman atau F&B yang menawarkan berbagai jajanan kekinian bagi kalangan anak muda.

"Usaha saya telah berkembang dan mempekerjakan sekitar 100 karyawan," kata Mariatul dalam keterangannya, Jumat (3/7).

Perubahan karier dari guru honorer menjadi pengusaha tidak berlangsung secara instan. Mariatul membangun usahanya secara bertahap dengan mempelajari kebutuhan pasar, menjaga kualitas produk, memperkuat pelayanan, serta membangun hubungan dengan pelanggan.

Sebelum menjalankan bisnis kuliner, Mariatul bekerja sebagai guru honorer. Pada masa tersebut, ia menerima penghasilan yang relatif terbatas sehingga harus mengatur keuangan secara hati-hati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya pernah menjadi guru honorer dengan gaji ratusan ribu rupiah setiap bulan. Saat itu, saya harus mengatur penghasilan dengan sangat hati-hati agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi," ucapnya.

Walaupun penghasilannya terbatas, pengalaman menjadi guru memberikan banyak pembelajaran bagi Mariatul. Profesi tersebut membentuk kedisiplinan, kesabaran, kemampuan berkomunikasi, dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan.