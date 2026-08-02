Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Film

Cerita Iqbaal Ramadhan Soal Kita Melawan Dunia

Minggu, 02 Agustus 2026 – 15:15 WIB
Cerita Iqbaal Ramadhan Soal Kita Melawan Dunia - JPNN.COM
Iqbaal Ramadhan. Foto: Dok. YMTM Records/Jozz Felix

jpnn.com, JAKARTA - Keterlibatan Iqbaal Ramadhan dalam film Operasi Pesta Copet tidak hanya sebagai pemain maupun produser

Dia ternyata juga turut mengisi OST film yang diproduksi Imajinari dan disutradarai Edy Khemod tersebut.

Dalam film Operasi Pesta Copet, Iqbaal, yang dalam proyek musiknya juga kini lebih dikenal dengan nama BAALE, mengisi OST lewat lagu berjudul Kita Melawan Dunia.

Baca Juga:

Lagu Kita Melawan Dunia secara khusus diciptakan Iqbaal untuk mengisi OST film Operasi Pesta Copet. Sebuah film yang bercerita tentang sekelompok anak muda yang, karena tekanan ekonomi, merencanakan aksi nekat: mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, Pestapora.

Dalam menggarap lirik Kita Melawan Dunia, Iqbaal mengungkapkan turut dibantu oleh Andi Awwe Wijaya dari Podcast Seminggu, yang juga menjadi konsultan komedi film Operasi Pesta Copet.

"Lagu ini mencoba merangkum persahabatan keempat geng Operasi Pesta Copet di tengah kesulitan dan tuntutan hidup. Saat semua gagal, terkadang hanya ada persahabatan yang bisa menyelamatkan," ungkap Iqbaal Ramadhan.

Baca Juga:

Ini menjadi kali ketujuh Iqbaal mengisi original soundtrack untuk film, yang terakhir diakukan pada 2021.

Salah satu yang juga spesial dalam lagu Kita Melawan Dunia yakni materinya berasal dari demo lama BAALE.

Keterlibatan Iqbaal Ramadhan dalam film Operasi Pesta Copet tidak hanya sebagai pemain maupun produser Dia ternyata juga...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iqbaal Ramadhan  Operasi Pesta Copet  BAALE  Film Operasi Pesta Copet 
BERITA IQBAAL RAMADHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp