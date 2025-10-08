Cerita Kepala SMA Averos, Bangga Sekolahnya Jadi Sekolah Garuda Transformasi

jpnn.com - SORONG - Sekolah Garuda Transformasi akan membantu siswa meraih kesempatan berkuliah di sejumlah universitas luar negeri.

Kepala Sekolah SMA Averos, Sorong, Papua Barat Daya Fitra Awalia mengaku bangga karena sejumlah siswanya mendapatkan kesempatan tersebut.

“SMA Garuda Transformasi menjadi tantangan baru bagi kami. Siswa diberikan kesempatan setinggi-tingginya untuk mengenyam pendidikan kualitas terbaik dunia,” ujar Fitra pada Rabu (8/10).

“Jadi, ini merupakan kesempatan besar supaya cita-cita mereka tidak hanya area lokal atau nasional saja,” imbuhnya.

Selain bermanfaat untuk siswa, program Sekolah Garuda Transformasi juga berguna untuk para guru karena bisa membantu penguatan kompetensi dalam mempersiapkan siswa yang akan lanjut studi luar negeri.

“Persiapan IELTS, bagaimana melajukan personal branding terhadap siswa, managemen siswa juga dipersiapkan konmpetensinya dalam hal membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri,” tutur Fitra.

Fitra pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan kepada putra putri Papua terlibat dalam program itu.

“Siswa kebanggaan Indonesia, baik yang ada di sekolah kami untuk makin meninggikan cita-cita mereka, makin terbang bukan hanya di Sorong, Indonesia tetapi internasional,” ujarnya.