Cerita Keseruan Lesti Kejora Syuting 'Senandung Cinta Lilis' di Tengah Kondisi Hamil

jpnn.com, JAKARTA - Lesti Kejora beradu akting dengan sang suami, Rizky Billar dalam sinetron terbaru ANTV berjudul Senandung Cinta Lilis.

Lesti Kejora ternyata sedang dalam kondisi hamil anak ketiga saat syuting sinetron tersebut.

Meski usia kandungannya sudah memasuki 7 bulan, tetapi dia tetap bisa menjalani syuting.

Sebab, menurut Lesti seluruh tim produksi memberikan kenyamanan ekstra selama proses syuting. Dia pun bersyukur atas hal tersebut.

"Bersyukur semuanya di lokasi mengkondisikan dan semua juga baik dari kru, pak sutradara, semua cast juga udah tahu bagaimana kondisi aku sedang hamil," ujar Lesti Kejora di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/12).

"Semuanya tuh mengkondisikan bagaimana supaya, terkhusus aku pribadi, dibuat supaya enggak repot, enggak capek, nyaman, enggak jalan ke sana ke mari," sambungnya.

Istri Rizky Billar itu bahkan mengaku senang dan menikmati proses syuting sinetron terbarunya tersebut, meski dalam kondisi sedang hamil.

Terlebih suasana syuting terasa seperti rumah kedua, yakni nyaman dan kekeluargaan.