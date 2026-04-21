Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Cerita Mahasiswa UNISNU Biayai Kuliah dari Usaha Program ZCoffee

Selasa, 21 April 2026 – 13:16 WIB
Mahasiswa UNISNU Biayai Kuliah dari Usaha Program ZCoffee. Foto: Baznas

jpnn.com, JEPARA - Program ZCoffee Baznas mendorong kemandirian ekonomi mahasiswa melalui pendekatan kewirausahaan berbasis zakat.

Salah satu penerima manfaat, Muhammad Alfa Khoiruzzulfa, mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, kini mampu membiayai kuliah secara mandiri.

Mahasiswa yang akrab disapa Alpeng tersebut menjalankan usaha sebagai barista ZCoffee di lingkungan kampusnya.

Usaha itu menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus biaya pendidikan.

Dari aktivitas berjualan, Alpeng mencatat omzet harian rata-rata berkisar antara Rp350 ribu hingga Rp500 ribu.

Penjualan tersebut diperoleh dari operasional booth minuman yang ia kelola secara mandiri.

Sekretaris Utama Baznas Subhan Cholid, menyampaikan bahwa program ZCoffee merupakan bagian dari upaya pemberdayaan mustahik, termasuk mahasiswa, melalui pengelolaan zakat yang produktif.

"Ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, mahasiswa juga mampu menjadi pelaku usaha yang tangguh,” ujar Subhan dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mahasiswa UNISNU  Biaya kuliah  Program ZCoffee  Baznas 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp