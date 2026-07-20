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JPNN.com - Nasional - Hukum

Cerita Mantan Wakapolri Oegroseno Tolak Rp 1 M dan Tanah Terkait Sepolwan

Jumat, 31 Juli 2026 – 02:53 WIB
Cerita Mantan Wakapolri Oegroseno Tolak Rp 1 M dan Tanah Terkait Sepolwan - JPNN.COM
Mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn) Oegroseno (tengah) menjawab pertanyaan awak media usai dimintai klarifikasi oleh Kortas Tipidkor Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Mantan Wakil Kapolri (Wakapolri) Komjen Pol. (Purn) Oegroseno membantah terima uang dalam proses hibah tanah dan bangunan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) serta pengadaan tanah pengganti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri.

Dia menyebut proses pengadaan tersebut berjalan saat dia menjabat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Namun, pensiunan polisi dengan pangkat terakhir bintang tiga itu membantah menerima uang maupun tanah dalam proses tersebut.

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"Karena saya belajar dari pemimpin-pemimpin saya sebelumnya, tidak boleh menerima uang apa pun dari masyarakat. Bukan saya munafik, ya. Ini berkaitan pekerjaan Polri, kita jangan terima uang dari masyarakat. Kemudian saya mau diberikan tanah 1.000 meter, saya tolak juga," ucapnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2025).

Dia menjelaskan proses hibah tanah Sepolwan Polri di Ciputat, Jakarta Selatan, kepada Pemprov DKI Jakarta sejatinya telah berakhir pada tahun 2012. Lalu, Lemdiklat Polri menerima dana hibah dari Pemprov DKI hampir senilai Rp 121 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk perbaikan sarana prasarana di Sespim Polri, Lembang, Jawa Barat, serta menambah aset sekolah tersebut.

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"Ada yang Rp 25 miliar untuk pembelian tanah untuk perluasan aset barang milik negara di Sespim Polri. Jadi, tidak ada rencana pembangunan permanen di Sespim Polri," ungkapnya.

Dia menambahkan perluasan aset tanah dilaksanakan melalui panitia pengadaan. Hasilnya, didapatkan 5 hektare tanah.

Mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn) Oegroseno membantah terima uang dalam proses hibah tanah dan bangunan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan).

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TAGS   Oegroseno  Diperiksa Polisi  kortas Tipidkor  Sepolwan  Bareskrim Polri 
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