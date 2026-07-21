Cerita Meisya Siregar, Putranya Terseret Ombak di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Meisya Siregar menceritakan pengalaman kurang mengenakan yang sempat mereka alami saat sedang berlibur di Bali.

Melalui akunnya di Instagram, Meisya Siregar mengungkapkan pengalamannya yang cukup membuatnya dan suami terpukul.

"Sepenggal cerita di Bali yang cukup memukul buat kami, tadinya enggak mau buka-buka videonya lagi. Enggak sanggup, Papa Bebi Romeo masih belum bisa memaafkan dirinya sampai sekarang karena merasa jadi Ayah yang gagal," ujar Meisya Siregar melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (21/7).

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Pasalnya, putra bungsu mereka, Muhammad Bambang Arr Ray Bach terseret ombak besar di bibir pantai.

Dalam video yang diunggahnya itu, Meisya Siregar menceritakan bahwa laut dan pantai sudah menjadi bagian dari masa kecil Bambang.

Bambang pun kerap menghabiskan waktu di pantai tatkala berlibur di Bali. Sebagai orang tua, dia pun selalu memastikan putranya itu tetap dalam pengawasan mereka.

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"Hingga hari itu, hari ketika kami lengah. Kami duduk agak jauh dari bibir pantai membiarkan Bambang bermain bersama sahabatnya tanpa benar-benar mengawasi setiap detiknya. Awalnya semua terlihat biasa. Anak-anak bermain, tertawa, menikmati ombak, sampai tiba-tiba satu ombak besar datang dan Bambang menghilang. Detik itu rasanya dunia berhenti. Ternyata Bambang terseret ombak," tutur Meisya Siregar.

Beruntung, di lokasi kejadian terdapat rekan sesama artis, Irvan Farhad atau yang akrab disapa Baba, dan Hamidah Rachmayanti yang sedang bersama anak-anak mereka.