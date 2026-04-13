JPNN.com - Entertainment - Seleb

Cerita Meisya Siregar soal Anaknya Mengidap ITP

Senin, 13 April 2026 – 19:36 WIB
Meisya Siregar. Foto Instagram meisya_siregar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Meisya Siregar membagikan kabar kurang mengenakan terkait buah hatinya.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, dia menceritakan mengenai kondisi kesehatan putra bungsunya, Bambang, yang didiagnosa mengidap penyakit ITP (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura).

Istri Bebi Romeo itu mengatakan, putranya selama ini tumbuh sebagai anak yang sangat aktif dan sehat.

Namun, Bambang diberikan 'hadiah' berupa penyakit serius yang tidak pernah didengarannya sebelumnya.

"Aktif. Dari kecil Bambang tumbuh jadi anak yang senangnya manjat pohon, loncat, atraksi bahaya, vaksin lengkap, makan enggak milih-milih, senang buah, sayur. Paling parah cuma alergi batpil, ISPA, yang come and go," ujar Meisya Siregar melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (13/4).

"Kali ini Allah kasih hadiah penyakit serius yang enggak pernah kami dengar sebelumnya ITP," sambungnya.

Dia lantas memberikan edukasi singkat mengenai penyakit ITP yang diidap sang buah hati.

Penyakit yang juga sering disebut sebagai Immune Thrombocytopenia, merupakan kelainan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh justru menyerang trombosit (keping darah) sendiri.

