JPNN.com - Nasional - Hukum

Cerita Noel soal 4 Ponsel yang Ditemukan KPK di Plafon, Hmmm

Rabu, 03 September 2025 – 02:45 WIB
Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel saat penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Noel bersama 10 tersangka lainnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menyita 15 unit kendaraan bermotor roda empat, 7 unit kendaraan bermotor roda dua. Foto : Ricardo

jpnn.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel angkat bicara soal empat ponsel yang ditemukan penyidik KPK di plafon rumahnya.

Empat telepon seluler (ponsel) di plafon rumah itu sebelumnya ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah rumah Noel di Pancoran, Jakarta, Selasa (26/8).

Cerita Noel soal 4 Ponsel yang Ditemukan KPK di Plafon, HmmmMantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan sekaligus tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan (kedua kanan), setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

Nah, menurut Noel, empat ponsel tersebut merupakan milik pembantunya.

"Itu handphone (ponsel, red.) pembantu saya," kata Noel setelah diperiksa KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Immanuel Ebenezer yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dia kembali membantah saat dikonfirmasi ulang oleh para jurnalis yang menunggunya terkait ponsel tersebut.

"Bukan, bukan (punya saya, red)," jawabnya.

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer bilang begini soal 4 ponsel yang ditemukan penyidik KPK di plafon rumahnya. Anda percaya?

