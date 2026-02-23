Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Cerita Panjang di Balik Kemenangan Persib Bandung atas Persita Tangerang

Senin, 23 Februari 2026 – 05:32 WIB
Pertandingan Persib Bandung (jersei biru) vs Persita Tangerang (jersei putih). Foto: Persib.

jpnn.com - Kemenangan tipis diraih Persib Bandung saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/2026.

Duel Persib vs Persita di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 1-0.

Gol semata wayang Persib lahir melalui aksi Andrew Jung pada menit ke-50.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui pertandingan melawan Persita tidak berjalan dengan mudah.

Tim tamu tampil disiplin dengan fokus utama meredam serangan, membuat alur permainan Persib kerap tersendat.

"Saya sudah memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Persita adalah tim yang bertahan dengan 10 pemain."

"Semua pemain mereka berlari, melakukan tekel, sehingga mereka tidak kebobolan banyak gol. Mereka sangat kompak dan terorganisir secara defensif," ucap Hodak.

Meski mendominasi penguasaan bola, Persib dinilai belum tampil tajam di lini depan.

Bojan Hodak mengungkap cerita di balik duel panas Persib Bandung kontra Persita Tangerang.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Persita  Persib vs Persita  Super League 
