JPNN.com - Entertainment - Seleb

Cerita Perkembangan Andrew Raxy Neil, Erika Carlina: Lagi Aktif-aktifnya

Minggu, 10 Mei 2026 – 20:12 WIB
Aktris Erika Carlina di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (9/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina menceritakan perkembangan putra sematawayangnya, Andrew Raxy Neil yang kini berusia 9 bulan.

Dia mengungkapkan bahwa putranya itu kian hari makin aktif dan lincah.

Tak hanya itu, ocehan dari buah hatinya tersebut juga kerap membuatnya gemas.

"Lagi aktif-aktifnya, lagi berdiri-berdiri mulu, lagi jalan mulu, terus lagi ngoceh ngoceh, 'mama mama mama mama', gemas banget," ujar Erika Carlina di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (9/5).

Pemain serial Bunga di Tepi Jurang itu mengatakan sang putra kini sudah mulai belajar berdiri sendiri dan aktif 'mengoceh'.

Andrew, sapaannya, kata Erika, sudah mulai menanggapi obrolan orang-orang di sekitarnya.

"Sudah mulai ngobrolnya, dia sudah mulai ngoceh-ngoceh, udah mulai nanggepin obrolan kami, sudah bisa diajak bercanda, terus berdiri-berdiri, langkah-langkah kecilnya juga udah mulai-mulai aktif lah, sekarang jadi lebih aktif banget," tuturnya.

Baginya, anak sematawayangnya itu adalah anugerah sekaligus penghibur lelahnya setelah seharian beraktivitas.

