Cerita Prabowo 34 Tahun Mengabdikan Diri Kembangkan Pencak Silat

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menceritakan perjalanan panjang pengabdiannya di dunia pencak silat selama lebih dari tiga dekade.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-16 Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Masa Bakti 2026–2030 di Jakarta Convention Center, pada Sabtu (11/4) kemarin.

Prabowo menyebut momen tersebut sebagai bagian penting dalam perjalanan hidupnya bersama pencak silat.

Dia menuturkan keterlibatannya di IPSI telah berlangsung selama 34 tahun, baik sebagai Wakil Ketua Umum maupun Ketua Umum.

“Kalau dihitung hari ini, bisa dikatakan saya sudah mengabdi di pencak silat selama 34 tahun. Kalau tidak salah Sebagai Wakil Ketua Umum empat periode. Kemudian sebagai Ketua Umum lima periode,” ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan keputusan untuk tidak melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum PB IPSI, seiring tanggung jawabnya sebagai Presiden RI.

“Alhamdulillah, hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai Ketua Umum PB IPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya, sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketua Umum PB IPSI,” kata dia.

Dia mengakui, dalam beberapa tahun terakhir dirinya tidak lagi aktif secara langsung, tetapi tetap memberikan dukungan bagi perkembangan pencak silat nasional.