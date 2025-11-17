Cerita Randy Martin Soal Pengalamannya Syuting Film Dusun Mayit

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Randy Martin berperan sebagai Raka dalam film horor terbaru berjudul Dusun Mayit.

Di film tersebut diceritakan bahwa Raka dan ketiga temannya mendaki Gunung Welirang. Kejadian mencekam pun terjadi saat mereka mendaki gunung.

"Nanti ketika kami naik gunung itu ternyata ada suatu hal terjadi. Kami terjebak di desa kematian begitu, di Dusun Mayit, dan kami berusaha survive. Berusaha turun bagaimana caranya," ujar Randy Martin di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Dia mengaku, kali pertama naik gunung karena untuk syuting film Dusun Mayit.

Oleh karena itu, kekasih Lyodra tersebut pun tak hanya dibekali soal pendalaman karakter, tetapi juga mengenai teknis selama mendaki dan berada di gunung.

Terlebih ketiga pemain lainnya juga belum pernah naik gunung sebelumnya.

"Fun fact-nya kami berempat enggak ada yang pernah naik gunung. Jadi, sebelum Amanda (Manopo) pun naik gunung sama kru-nya dan lain sebagainya, ini yang pertama kali. Termasuk aku juga, ini yang pertama kali dan akhirnya kami dibekali banyak," kata Randy Martin.

"Enggak cuma briefing karakter, penokohan, tetapi juga kami teknisnya ada, fisiknya ada, dan memang juga film ini physically demanding. Karena aku sampai datangin fisioterapis," sambungnya.