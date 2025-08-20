Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Cerita Saat Masa SMA, Raffi Ahmad Pernah Naik Mikrolet ke Sekolah

Rabu, 20 Agustus 2025 – 04:09 WIB
Cerita Saat Masa SMA, Raffi Ahmad Pernah Naik Mikrolet ke Sekolah - JPNN.COM
Raffi Ahmad di SMAN 3 Jakarta, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara kondang Raffi Ahmad mengenang masa-masa saat duduk di bangku SMA.

Pria 38 tahun itu mengaku pernah menumpangi mikrolet untuk berangkat sekolah.

Saat itu, dia duduk di kelas 1 SMAN 3 Jakarta. Suami Nagita Slavina tersebut tinggal di sebuah rumah indekos yang cukup jauh dari lokasinya bersekolah.

Baca Juga:

Akibat lokasi indekos yang jauh pula menyebabkan Raffi Ahmad kerap terlambat ke sekolah.

"Saya terlambat banget soalnya naik mikrolet, naik bus," ujar Raffi Ahmad di SMAN 3 Jakarta, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Walaupun kerap terlambat masuk sekolah, tetapi ayah tiga anak itu cukup unggul dalam hal akademis.

Baca Juga:

Raffi Ahmad mengaku dirinya sempat berada di kelas unggulan saat duduk di kelas 1 SMA itu.

"Waktu itu nyari kos-kosan di depan sini, ngekos tiga bulan disini, enggak pernah terlambat, pindah, agak jauhan sedikit, terlambat terus. Jadi, di gerbang enggak boleh masuk, waktu itu sih masuk kelas unggulan, 10 B," tuturnya.

Pembawa acara kondang Raffi Ahmad mengaku pernah naik mikrolet untuk berangkat sekolah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raffi Ahmad  Mikrolet  SMA  Sman 3 Jakarta 
BERITA RAFFI AHMAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp