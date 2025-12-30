Close Banner Apps JPNN.com
Cerita Safa Marwah soal Pertemuannya dengan Ridwan Kamil, Oh...

Rabu, 31 Desember 2025 – 00:07 WIB
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Instagram (selebgram) Safa Marwah mengaku baru dua kali bertemu dengan Ridwan Kamil.

Dia menyebut bahwa dirinya bertemu suami Atalia Praratya itu saat sama-sama menghadiri acara buka bersama dengan sebuah komunitas motor.

"Kami bertemu dua kali. Salah satunya tahun 2021 di acara buka bersama komunitas motor. Saat itu motor saya sedang viral, dan saya bertemu Bapak Ridwan Kamil. Saya berfoto dengan beliau karena beliau, kan, Gubernur Jawa Barat, siapa yang tidak mau berfoto," ujar Safa Marwah di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Namun, seusai dirinya mengunggah foto tersebut, dia mengaku mendapat sebuah pesan melalui Direct Message (DM) dari Lisa Mariana.

"Awalnya saya tidak kenal siapa Lisa. Dia DM bilang, 'Tolong sampaikan ke Bapak Ridwan Kamil, saya hamil anaknya'. Saya kaget sekali. Dia mengirim bukti foto USG dan test pack. Kebetulan saya punya kontak Pak Ridwan Kamil karena saat itu saya berniat endorse produk UMKM (baju) saya ke beliau," kata Safa Marwah.

Akan tetapi, selama mengenal Ridwan Kamil, Safa Mareah mengaku, politikus 54 tahun itu selalu bersikap sopan terhadapnya.

Dia pun kaget ketika muncul gosip tak mengenakkan yang menyeret namanya dengan RK.

"Pak RK ke saya sopan, tidak pernah macam-macam. Makanya pas berita ini beredar saya kaget," ucap Safa Marwah.

Safa Marwah menyebut, dirinya bertemu suami Atalia Praratya itu saat sama-sama menghadiri acara buka bersama dengan sebuah komunitas motor.

