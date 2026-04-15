Cerita Sam Ratu Lulus Seleksi Masuk Unair, Ada Firasat juga sih

Rabu, 15 April 2026 – 10:14 WIB

jpnn.com - SURABAYA – Sam Ratu Adila berbagi tips menghadapi ketatnya seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

Sam Ratu lulus Seleksi Jalur Mandiri Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada 2025.

Lulusan SMAN 96 Jakarta itu saat ini mahasiswi semester 2 Fakultas Psikologi Unair.

Sam Ratu Adila (kiri) dan temannya di sebuah acara EU Centre Unair. Foto: dok. pribadi/EU Centre

Diketahui, saat ini calon peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) sudah harus fokus mempersiapkan diri mengikuti tes pada pekan depan.

Adapun Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 sudah diumumkan akhir Maret lalu.

“Teman-teman yang gagal lulus SNBP, harus move on. Boleh kecewa, tetapi cukup sebentar saja. Sekarang harus fokus ke SNBT,” ujar Sam Ratu kepada JPNN.com, Rabu (15/4).