JPNN.com - Nasional - Istana

Cerita Seskab Teddy Serahkan Surat Khusus Prabowo untuk Sri Mulyani hingga BG

Senin, 15 September 2025 – 18:47 WIB
Cerita Seskab Teddy Serahkan Surat Khusus Prabowo untuk Sri Mulyani hingga BG
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama 5 eks menteri yang direshuffle. Foto: tangkapan layar akun @sekretariat.kebinet

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyerahkan surat khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada lima mantan menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkena reshuffle.

Kelima mantan menteri tersebut adalah Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan (Menko Polhukam), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi dan UKM), Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga), dan Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/P2MI).

Momen penyerahan surat itu dibagikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Minggu malam (14/9).

Baca Juga:

Dalam unggahan tersebut, terlihat foto Seskab Teddy berjumpa dengan masing-masing mantan menteri, di mana Budi Gunawan dan Sri Mulyani terlihat tersenyum.

"Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto," tulis keterangan dalam unggahan itu.

Dijelaskan bahwa surat tersebut merupakan ungkapan terima kasih langsung dari Presiden Prabowo.

Baca Juga:

"Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Indonesia Maju," jelasnya.

Pada Senin (8/9), Presiden Prabowo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Sebagai pengganti, Menteri Keuangan dijabat Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri P2MI dipegang oleh Mukhtarudin, dan Menteri Koperasi serta UKM diisi Fery Juliantono. Sementara posisi Menko Polhukam dan Menpora belum diumumkan penggantinya, dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) Menko Polkam. (tan/jpnn)



Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

