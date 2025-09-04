Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Cerita Uya Kuya Pasrah saat Kediamannya Dijarah, Anak-Anak Menangis

Kamis, 04 September 2025 – 21:09 WIB
Uya Kuya cerita rumahnya dijarah. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus presenter Uya Kuya mengungkapkan momen penjarahan yang menimpa kediamannya, beberapa waktu lalu.

Uya mengaku sejak awal mendengar isu massa akan bergerak ke rumahnya, sudah mempersiapkan diri untuk pasrah.

Dia meyakini tidak akan bisa menghalau ratusan massa yang datang ke rumahnya, meskipun ada bantuan penjagaan dari tetangga.

"Saya, sih, terus terang, ya, jujur pas ada isu massa mau ke rumah itu saya sudah ikhlas," kata Uya Kuya di Polres Metro Jakarta Timur.

Uya juga menceritakan bagaimana warga sekitar dan tetangga-tetangga yang baik hati berusaha melindungi rumahnya.

Mereka berupaya menghalangi massa agar tidak masuk ke area kediamannya.

Namun, upaya warga sekitar tidak mampu membendung gelombang massa yang datang dari luar.

"Terus waktu lihat video akhirnya tembus kan warga sekitar menolong, menjaga tetangga-tetangga saya orang baik ya menjaga dan menghalangi orang masuk," ujarnya terharu.

