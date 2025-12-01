Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Cerita Wulan Guritno yang Sering Dimarahin Gary Iskak Jika Telat Salat

Senin, 01 Desember 2025 – 03:08 WIB
Wulan Guritno Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Wulan Guritno turut berduka cita atas meninggalnya Gary Iskak.

Sebagai sahabat, dia ikut merasa kehilangan atas wafatnya pria 52 tahun tersebut.

Wulan Guritno pun mengenang momen kebersamaannya dengan mendiang Gary Iskak.

"Aku sama Gary tuh memang selalu bercanda. Dia tuh kalau manggil aku kan 'Nol', adalah singkatan dari apa panggilan dia. Aku tuh kerjain (dia) melangkahinya sampai dia tuh kecapekan, 'Nol sudahan dong Nol, capek dong Nol', sudah begitu, setiap aku latahin, enggak pernah marah," ujar Wulan Guritno di rumah duka Gary Iskak, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11).

"Memang ada dia tuh suasana selalu ceria lah. Ada dia, orangnya tuh tulus, memang orang baik," sambungnya.

Dia pun mengingat bagaimana Gary Iskak kerap mengingatkannya untuk salat. Terlebih beberapa waktu lalu mereka memang sempat syuting bareng.

"Aku sering dimarahin sama dia. Terakhir tuh syuting sama Tora juga. Telat salat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gery. 'Nol, salat lu,' begitu, 'bentar, bentar lagi lewat jamnya', 'entar, bentar,' masih begitu," ucap Wulan Guritno.

Dia mengatakan, mendiang Gary Iskak selalu memastikan dirinya sudah salat.

TAGS   Wulan Guritno  Gary Iskak  Gary Iskak meninggal dunia  Gary Iskak Meninggal 
