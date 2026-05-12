Cermati Fintech Group Gelar Aksi Donor Darah di Hari Palang Merah Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Palang Merah Internasional, Cermati Fintech Group (CFG) berkolaborasi dengan Komunitas Sahabat Donor Darah (KSDD) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Sukabumi menggelar aksi kemanusiaan melalui program donor darah.

Kegiatan ini berlangsung di gedung Plaza Bank Index, Jakarta, sebagai bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam membantu ketersediaan stok darah nasional.

Program CSR ini melibatkan lima entitas dalam ekosistem Cermati Fintech Group, yaitu Cermati, Cermati Protect, Cermati Invest, Indodana Finance, dan Indodana Fintech.

Tidak hanya diikuti oleh karyawan internal perusahaan, kegiatan ini juga turut mengajak para karyawan di lingkungan gedung Plaza Bank Index untuk ikut serta mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Kegiatan ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan kebutuhan medis di Indonesia.

Melalui kerja sama dengan KSDD dan PMI Sukabumi, Cermati Fintech Group berupaya memastikan bahwa setiap tetes darah yang terkumpul dapat tersalurkan dengan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menanamkan gaya hidup sehat melalui donor darah secara rutin.

CEO Cermati Fintech Group Andhy Koesnandar menekankan bahwa kehadiran perusahaan di tengah masyarakat harus mampu memberikan dampak yang melampaui layanan bisnis semata.

“Aksi donor darah ini adalah wujud nyata komitmen kami, bahwa inovasi teknologi harus berjalan beriringan dengan empati sosial. Membangun lingkungan kerja yang sehat berarti membangun jiwa sosial yang kuat. Kami berharap inisiatif kolaboratif ini dapat menjadi pemicu bagi sektor swasta lainnya untuk lebih aktif menjawab tantangan kebutuhan medis di Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Andhy.