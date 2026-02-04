Cermati Potensi Pasar, Kisara Capital Fokus Investasi Bisnis Emas

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas dalam kurun tiga tahun terakhir meningkat secara pesat, membuat perusahaan bisnis emas Kisara Capital tetap yakin berinvestasi mengembangkan ekosistem bisnis emas.

Direktur Utama (CEO) Kisara Capital, Reza Rizky Darmawan mengatakan, pihaknya fokus berinvestasi terhadap industri emas di tengah harga pasar sedang naik daun.

“Kami fokus untuk memperbesar bisnis emas, dari pengolahan, toko emas, hingga brand emas LM (Logam Mulia-red),” ucap Reza Rizky Darmawan dalam keterangan persnya di Jakarta.

Menurut Reza, harga emas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir meningkat secara pesat, membuat mereka tetap yakin memanfaatkan momentum ini dengan fokus berinvestasi mengembangkan ekosistem bisnis emas.

Pengusaha muda ini menambahkan selama tiga tahun menggeluti bisnis emas ke hilir. Pihaknya yakin dalam potensi bisnis dalam ini akan terelaisasi dengan baik.

Menurut Reza, perusahaan yang didirikannya Kisara Capital adalah perusahaan holding investasi yang berfokus pada pengembangan ekosistem industri emas, dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 4 Februari Meroket

“?Kami berinvestasi, membangun, dan mengembangkan perusahaan-perusahaan di dalam ekosistem kami yang kami yakini potensinya,” terang Reza Rizky Darmawan.

Dengan keahlian tim Kisara Capital yang merupakan perpaduan antara pengusaha, manajemen konsultan, dan pelaku industri emas lintas generasi, Kisara yakin dapat membangun ekosistem emas yang berkelanjutan dan tumbuh dengan cepat.