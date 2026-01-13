Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cesar Meylan Bakal Bantu John Herdman Wujudkan Impian Suporter Timnas Indonesia

Selasa, 13 Januari 2026 – 14:59 WIB
John Herdman dan Cesar Meylan saat diperkenalkan ke publik di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/1). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi akan dilakukan John Herdman dan Cesar Meylan untuk meramu Timnas Indonesia setelah diresmikan ke publik.

Nantinya Cesar akan bergabung menjadi staf kepelatihan pria asal Inggris tersebut untuk meningkatkan kualitas performa fisik, penerapan sains olahraga, serta pengelolaan kebugaran pemain Timnas Indonesia secara menyeluruh.

Cesar sendiri mengaku senang kembali bekerja sama bersama John Herdman.

Keduanya tercatat sudah menjalin kerja sama sejak 2010 silam sehingga sudah mengerti satu sama lain.

“Saya sudah bekerja sama dengan John sejak 2010. Total saya sudah 15 tahun bersama, tahun lalu untuk kali pertama saya tidak bekerja bareng John,” ujar pria kelahiran Lausanne, Swiss itu.

Cesar Meylan dikenal sebagai praktisi performa fisik dan sains olahraga dengan pengalaman lebih dari dua dekade di level klub profesional, tim nasional, maupun dunia akademik internasional.

Pria kelahiran 22 November 1984 itu bertekad membantu Timnas Indonesia mewujudkan mimpi untuk tembus Piala Dunia 2030.

Dengan dukungan semua pihak mantan Director of Performance Toronto FC tersebut percaya diri mengingat kondisi yang dialami skuad Garuda mirip dengan Kanada sebelum tampil di Piala Dunia 2022 silam.

