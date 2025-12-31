Close Banner Apps JPNN.com
Cesen Ogah Cemburu Lagi dengan Marshel Widianto, Ini Alasannya

Rabu, 31 Desember 2025 – 11:11 WIB
Marshel Widianto dan Cesen eks JKT48. Foto: Instagram/marshel_widianto

jpnn.com, JAKARTA - Yansen Indiani alias Cesen mengatakan dirinya kini tidak pernah cemburu lagi kepada suaminya, Marshel Widianto.

Pernyataan tersebut diungkapkannya saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Enggak pernah," kata Cesen.

Mantan member JKT48 itu merasa masa cemburu kepada Marshel Widianto sudah lewat sejak berumah tangga.

Cesen tidak memungkiri bahwa dirinya dahulu merupakan tipikal pencemburu apabila pasangannya dekat dengan perempuan lain.

"Sudah lewat masanya. Sekarang enggak, kalau dulu, semua orang aku cemburuin," jelas perempuan berusia 26 tahun itu.

Menurut Cesen, dirinya kini memaklumi apabila Marshel Widianto kerap bertemu dengan perempuan di luar sana.

Dia percaya bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut hanya sebatas pekerjaan.

