Cetak 2 Gol untuk Kemenangan Brasil atas Haiti, Cunha Merasa seperti Sedang Bermimpi

jpnn.com - JAKARTA - Matheus Cunha membawa Timnas Brasil mengalahkan Haiti 3-0 pada laga lanjutan Grup C Piala Dunia 2026 di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Sabtu WIB.

Cunha mencetak dua gol pada menit ke-23 dan ke-36 laga. tersebut. Vinicius Junior kemudian ikut mencatatkan namanya ke papan skor pada menit ke-45+3.

Cunha mengaku sangat bangga bisa mencetak dua gol dalam kemenangan Brasil atas Haiti.

Brace yang dicetak itu menjadi dua gol Piala Dunia pertama sepanjang karier Cunha.

“Ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidup saya. Semua orang bermimpi mewakili Brasil di Piala Dunia, dan membayangkan saya mencetak dua gol serta membantu tim, saya benar-benar sangat bahagia, rasanya seperti sedang bermimpi,” kata Cunha dikutip dari laman resmi FIFA.

Pada laga itu, Cunha diturunkan Pelatih Brasil Carlo Ancelotti sebagai starter.

Keputusan Ancelotti memainkan Cunha sejak awal pun terbukti memberikan dampak positif tehadap lini serang Brasil, terutama pada babak pertama ketika Selecao tampil sangat agresif dan mencetak ketiga gol mereka.

“Kami semua memiliki kecerdasan untuk mengetahui posisi yang harus diambil. Saya rasa kami bermain sangat baik bersama-sama, dan itu penting dalam momen seperti ini. Semuanya berjalan dengan baik hari ini," kata Cunha.