Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Cetak 28 Poin, Jordan Ivy-Curry Bawa Satria Muda Bandung Menang Atas KBS

Sabtu, 14 Februari 2026 – 19:27 WIB
Cetak 28 Poin, Jordan Ivy-Curry Bawa Satria Muda Bandung Menang Atas KBS - JPNN.COM
Pemain asing Satria Muda Bandung, Jordan Ivy-Curry saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Kesatria Bengawan Solo, di Bandung Arena, Sabtu (14/2). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, BANDUNG - Tim basket Satria Muda Bandung meraih kemenangan saat jumpa Kesatria Bengawan Solo (KBS) pada pekan keenam IBL 2026.

Berlaga di Bandung Arena, Sabtu (14/2) skuad asuhan Djordje Jovicic itu menang dengan skor 96-64.

Pada laga ini akurasi tembakan tiga angka Satria Muda lumayan moncer dengan persentase 38 prsen (10/26) berbanding 15 persen (5/33) miliki Kesatria Bengawan Solo.

Baca Juga:

Bintang kemenangan Satria Muda Bandung pada laga ini Jordan Ivy-Curry yang mengemas 28 angka.

Jebolan University of Central Florida tersebut mencatatkan persentase tembakan tiga angka mencapai 80 persen (4/5) di laga ini.

Pemain lainnya yang berkontribusi poin yakni Jalen Jones dengan 15 angka.

Baca Juga:

Chad Brown juga tampil solid setelah mengemas 14 poin dan 12 rebound.

Adapun dari barisan pemain lokal ada Yudha Saputera dengan tambahan 13 angka.

Jordan Ivy-Curry bawa Satria Muda Bandung meraih kemenangan di hari kasih sayang melawan Kesatria Bengawan Solo, Sabtu (14/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jordan Ivy-Curry  IBL 2026 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp