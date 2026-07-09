Cetak Founder Berkualitas, DSC Siapkan Dana Hibah Rp2,5 Miliar, Buruan Daftar!

jpnn.com, JAKARTA - Diplomat Success Challenge (DSC) memasuki tahun ke-17 memperkenalkan transformasi terbesarnya sejak pertama kali hadir pada 2009.

Melalui acara Kick-off & Press Conference di Jakarta, DSC meluncurkan Founders’ Arena, sebuah evolusi dari kompetisi bisnis menjadi ekosistem kewirausahaan yang lebih terbuka, inklusif, dan kolaboratif.

Mengusung tema Founders of Indonesia, DSC Season 17 kembali menyediakan total dana hibah sebesar Rp2,5 miliar bagi para entrepreneur Indonesia.

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Transformasi ini hadir di tengah kebutuhan Indonesia untuk melahirkan lebih banyak entrepreneur yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada Season 16, DSC mencatat lebih dari 40 ribu pendaftar dan telah membangun jaringan alumni Diplomat Entrepreneur Network (DEN) yang telah berkembang selama 16 tahun.

"Indonesia membutuhkan lebih banyak founder yang mampu menciptakan solusi dan lapangan kerja. Karena itu, setelah 17 tahun, DSC berevolusi menjadi Founders’ Arena - sebuah ekosistem yang lebih terbuka, inklusif, dan tetap berlandaskan prinsip 3P: Paham, Piawai, dan Persona," ujar Ronald Walla, President Director PT Wismilak Inti Makmur.

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Pada Season 17, DSC menghadirkan Founders’ Arena, sebuah platform yang dirancang untuk menjawab kebutuhan founder Indonesia melalui empat fondasi utama: memperoleh visibilitas, didengar, menjadi bagian dari komunitas, serta mendapatkan kesempatan yang setara tanpa dibatasi latar belakang maupun akses.

"Founders of Indonesia' bukan sekadar tema, tetapi refleksi perjalanan DSC selama 17 tahun. Tahun ini kami berevolusi dari kompetisi bisnis menjadi ekosistem yang mendukung founder untuk tumbuh melalui komunitas, kolaborasi, dan kesempatan yang setara,” ungkap Edric Chandra, Program Initiator Diplomat Success Challenge.