JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cetak Gol Emosional untuk Timnas Indonesia, Beckham Putra Enggan Bereuforia

Minggu, 29 Maret 2026 – 16:18 WIB
Gelandang serang Timnas Indonesia Beckham Putra. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Gelandang serang Persib Bandung Beckham Putra mencetak gol internasional pertamanya bersama Timnas Indonesia, ke gawang Saint Kitts & Nevis pada pertandingan semifinal FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3).

Pemain yang akrab disapa Etam itu tak cuma mencetak satu gol, tetapi dua, yakni pada menit 15 dan 25 untuk mengantarkan Timnas Indonesia meraih kemenangan 4-0.

Kendati terlihat emosional, Beckham menolak larut dalam euforia keberhasilannya mencetak gol.

"Tentu saja saya sangat terharu, karena itu adalah gol internasional pertama saya bersama Timnas senior. Itu menjadi tambahan kepercayaan diri menatap pertandingan berikutnya," kata Beckham, Minggu (29/3).

Ujian sesungguhnya Etam akan terjadi pada laga final menghadapi Timnas Bulgaria. Laga ini akan digelar di SUGBK pada Senin (30/3).

Menyadari lawannya lebih tangguh, Etam pun langsung mengalihkan fokus pada pertandingan tersebut.

Penggawa jebolan akademi Persib itu memandang dia dan para pemain timnas perlu meningkatkan standar permainan untuk bisa mengimbangi Bulgaria.

"Kami harus fokus karena Bulgaria tim kuat dan bagus. Performa hari ini harus lebih ditingkatkan karena masih banyak pertandingan di depannya," ujarnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

