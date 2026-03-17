Cetak Gol Perdana ke Gawang Borneo FC, Adam Alis Justru Meminta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, mencetak gol perdananya di BRI Super League 2025/26.

Gol pertamanya itu dia jebloskan ke gawang mantan klubnya, Borneo FC.

Pada pertandingan yang berakhir imbang 1 - 1 itu, Adam Alis membawa Persib keluar dari kekalahan.

Adam mengatakan perasaannya senang bisa mencetak gol pertamanya.

Namun, di sisi lain, dia menaruh respek kepada Borneo, tim yang pernah dibelanya musim 2022 - 2024 itu.

"Alhamdulillah senang bisa kembali ke sini (Borneo) dan bisa mencetak gol," kata Adam, Selasa (17/3/2026).

Pemain kelahiran Jakarta itu sempat berselebrasi ke arah tribun penonton setelah mencetak gol.

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk spontanitas dan tidak ada maksud mencela klub lamanya.