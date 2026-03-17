Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Cetak Gol Perdana ke Gawang Borneo FC, Adam Alis Justru Meminta Maaf

Selasa, 17 Maret 2026 – 14:47 WIB
Cetak Gol Perdana ke Gawang Borneo FC, Adam Alis Justru Meminta Maaf - JPNN.COM
Gelandang Persib Bandung Adam Alis (paling depan) melakukan selebrasi. Foto: Persib.

jpnn.com, JAKARTA - Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, mencetak gol perdananya di BRI Super League 2025/26. 

Gol pertamanya itu dia jebloskan ke gawang mantan klubnya, Borneo FC.

Pada pertandingan yang berakhir imbang 1 - 1 itu, Adam Alis membawa Persib keluar dari kekalahan. 

Baca Juga:

Adam mengatakan perasaannya senang bisa mencetak gol pertamanya.

Namun, di sisi lain, dia menaruh respek kepada Borneo, tim yang pernah dibelanya musim 2022 - 2024 itu. 

"Alhamdulillah senang bisa kembali ke sini (Borneo) dan bisa mencetak gol," kata Adam, Selasa (17/3/2026). 

Baca Juga:

Pemain kelahiran Jakarta itu sempat berselebrasi ke arah tribun penonton setelah mencetak gol.

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk spontanitas dan tidak ada maksud mencela klub lamanya. 

Gelandang Persib, Adam Alis mencetak gol perdananya ke gawang mantan klubnya, Borneo FC. Ada permintaan maaf yang disampaikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   super league 2026  Adam Alis  Borneo FC  Persib Bandung 
BERITA SUPER LEAGUE 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp