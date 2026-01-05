Cetak Hattrick ke Gawang Real Betis, Gonzalo Garcia Dipuji Alonso

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang muda Real Madrid Gonzalo Garcia mencetak hattrick atau tiga gol ke gawang Real Betis pada pertandingan lanjutan Liga Spanyol, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 5-1. Gonzalo Garcia pun mendapatkan pujian dari Pelatih Real Madrid Xabi Alonso. Selain pujian, Gonzalo pun mendapatkan masukan berharga dari sang pelatih.

"Saya bahagia untuknya. Dia memiliki sikap yang luar biasa dan menjadi contoh sangat baik bagaimana seharusnya kualitas seorang lulusan akademi Real Madrid," ujar Alonso dikutip dari laman Real Madrid, Senin (5/1).

Juru taktik asal Spanyol itu pun meminta Garcia yang baru berusia 21 tahun tersebut tidak terlena, dan terus mengasah kemampuan. Menurut Alonso, ada satu aspek penting yang perlu ditingkatkan oleh Garcia, yaitu bertahan.

"Jika dia menambahkan kapasitas bertahan pada kemampuan mencetak golnya, itu akan makin meningkatkan keseimbangan pertahanan tim," tutur dia.

Alonso menegaskan dalam sepak bola modern, diperlukan kerja sama baik ketika dengan maupun tanpa bola.

Dia melanjutkan bahwa penyerang seperti Garcia idealnya ikut memulai pertahanan dan mengatur tekanan tim terhadap lawan.

"Gonzalo (Garcia-red), sudah memahami hal itu dengan sangat baik. Dia agresif, dapat berakselerasi dengan cepat, menekan lawan dengan tepat dan, yang terpenting, dia menghadirkan gol," tutur Alonso.

Gonzalo Garcia Bangga